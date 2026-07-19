بينها ترويج الهجرة وتزويج فتيات للخارج.. اعترافات قضائية لمتهمين من حركة "اليماني" في بغداد

شفق نيوز - بغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الأحد، عن تصديق محكمة تحقيق الرصافة اعترافات متهمين اثنين انتميا إلى ما يسمى "حركة دين السلام والنور الأحمدية" المعروفة محلياً بحركة "اليماني".

ونقل بيان للمجلس ورد لوكالة شفق نيوز، عن القاضي المختص قوله، إن عملية القبض جاءت نتيجة جهود حثيثة ومتابعة دقيقة من المحكمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية؛ مبيناً أن المتهمين أقرا قضائياً بعلمهما باختفاء إحدى الفتيات بهدف تزويجها خارج العراق والانضمام للمجموعة.

وأضاف البيان، أن المتهمين كانا يروجان عبر قناتهما على تطبيق "تلغرام" لتزويج أعضاء الحركة وتشجيع الشباب على الهجرة، مؤكداً استمرار التحقيقات وتواصل الجهود لتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق بقية المطلوبين.

ملاحقة الحركات المحظورة

وتأتي هذه العملية في إطار حملة أمنية وقضائية واسعة تقودها السلطات العراقية لملاحقة الجماعات الدينية المحظورة؛ حيث كان مصدر أمني في النجف قد أفاد لوكالة شفق نيوز، في مطلع شهر نيسان/ أبريل 2025، بإطاحة جهاز الاستخبارات بالعقل المدبر لإحدى جماعات "اليماني" في مدينة الكوفة، بعد ملاحقة استمرت لسنوات.

وغالباً ما يعلن جهاز الأمن الوطني عن اعتقال عناصر ينتمون إلى هذه الحركات السلوكية التي تصنفها السلطات "منحرفة ومهددة للسلم المجتمعي"، ويضبط بحوزتهم منشورات وكتباً تروج لأفكارهم.

يُذكر أن دعوات "اليماني" ظهرت على الساحة العراقية علناً منذ عام 2002 عبر شخصيات تدعي أنها "اليماني الموعود" أو "المهديين" استناداً إلى تأويلات لروايات دينية، وتجابه هذه التحركات برفض قاطع من المؤسسات الدينية الرسمية والمراجع في النجف، وتتعامل معها القوات الأمنية بصرامة قانونية لمنع استغلالها في إثارة الاضطرابات أو عمليات التجنيد والاستدراج.