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بينها بغداد.. تحذير من ضباب كثيف في 3 محافظات عراقية

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-03T11:26:55+0000
بينها بغداد.. تحذير من ضباب كثيف في 3 محافظات عراقية

شفق نيوز/ حذر خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، يوم الاثنين، من ضباب كثيف في بغداد وصلاح الدين ونينوى فجر غد الثلاثاء.

وقال عطية في منشور على حسابه في فيسبوك، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "السحب تندفع نحو مدن الفرات الاوسط والجنوب خلال الساعات القادمة مصحوبة بهطول زخات سريعة من الامطار في اماكن متفرقة تتلاشى ليلا، كذلك تتواجد السحب الممطرة في مناطق من مدن الشمال والشمال الشرقي وديالى مصحوبة بهطول زخات رعدية خفيفة من الامطار".

وتوقع عطية نزول الثلوج على مرتفعات السليمانية واربيل.

وتابع، "اعتبارا من يوم غد ولغاية بداية الاسبوع المقبل لاتوجد لدينا حالة جوية ممطرة ومتوقع خلال منتصف الاسبوع المقبل حالة جوية ممطرة".

واضاف، "الحذر فجر يوم الثلاثاء من ضباب كثيف يسود اجواء شمال بغداد وصلاح الدين وجنوب وشرق نينوى".

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