بينها العراق .. إيران تصدر أجهزة غسيل الكلى الى 5 بلدان

شفق نيوز/ أفاد تقرير لوكالة الاذاعة والتلفزيون الإيرانية، اليوم السبت، أن شركات المعرفة الايرانية صدرت أجهزة غسيل كلى المنتجة محلياً الى 5 بلدان منها العراق وسوريا.

وذكر التقرير، أن الشركات الايرانية كانت قد صدرت الأجهزة المذكورة على مدى 3 سنوات الى كل من العراق وسوريا وإندونيسيا وفنزويلا وأفغانستان بقيمة مليون دولار.

وأضاف أن هذه الشركات هي الوحيدة في غرب آسيا تقوم بإنتاج أجهزة غسيل الكلى، وبحسب ترخيص من وزارة التجارة والصناعة الإيرانية وبإمكانها صناعة 1000 جهاز من طراز 1022 ATF سنوياً.

ووفقا للتقرير، فإن قيمة هذا الجهاز تبلغ ثلث سعر الاجهزة المماثلة الاجنبية في المانيا واليابان وقد تم تركيب 1800 من هذا النوع في 400 مركز غسيل كلى في البلاد.