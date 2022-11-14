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بينها العراق.. تصنيف دولي يسمي أكثر 15 دولة "مكروهة" عالميا

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-14T10:20:11+0000
بينها العراق.. تصنيف دولي يسمي أكثر 15 دولة "مكروهة" عالميا

شفق نيوز/ صنف موقع أمريكي 15 دولة، كأكثر الدول "المكروهة" عالمياً، وتضمنت القائمة العراق.

ووفقا لموقع World Population الأمريكي الذي يعنى بالإحصاء السكاني العالمي فإن هناك 15 دولة، عدها "مكروهة عالميا"، مبينا ان هذه الكراهية تأتي من تصرفات حكومة الدولة أو الجيش إلى الثقافة والدين المهيمنين أو حتى سلوك السياح، فبعض الدول بشكل عام محبوبة جيدًا في جميع أنحاء العالم، وبعضها مقبول ببساطة، والبعض الآخر مكروه بشكل نشط - حتى مكروه".

واضافت ان "اكثر ثلاث دول المكروه بالعالم تصدرت الصين والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا"، مبينا ان "هذه الدول رغم كونها دول عظمى الا انها تدخل نفسها في الشؤون الاقتصادية والسياسية والعسكرية للدول الأصغر، مما يثير مشاعر الكراهية الإضافية".

وتابعت ان "القائمة ضمت ايضا كل من كوريا الشمالية واسرائيل والمملكة العربية السعودية والعراق وايران وباكستان والمانيا والهند وسوريا واليابان وفرنسا والمملكة المتحدة".

واشارت الى ان "كراهية العراق جاءت بالمستوى التالي من تهديد الكراهية في المجتمع الدولي، جماعة داعش الإرهابية، التي تأسست في العراق، وارتكابه المزيد من الجرائم، هي سبب رئيسي لهذا العداء، بينما تُعرف الحكومة في العراق بالديكتاتورية الاستبدادية بسجلها الطويل في انتهاكات حقوق الإنسان، اضافة الى إلى الهجمات بالسيارات المفخخة واستخدام الأسرى كدروع بشرية.

وبينت ان "العراق، بالطبع ، كان يحكمه صدام حسين، الذي تضمنت قائمة انتهاكاته إرهاب الدولة، والتطهير العرقي والإبادة الجماعية، والاغتيالات، والشرطة السرية الخارجة عن القانون، والسجن الخارجين عن القانون، والتعذيب، وأكثر من ذلك".

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