بينها العراق.. الخارجية الأميركية تحذّر مواطنيها من السفر إلى 21 دولة

شفق نيوز- واشنطن

نبّهت الولايات المتحدة الأميركية، يوم الأربعاء، مواطنيها من السفر إلى 21 دولة حول العالم بسبب المخاطر الأمنية من بينها العراق.بينها العراق.

حيث أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تحذيراً من المستوى الرابع لمواطنيها، ينبّه من السفر إلى هذه الدول.

وتشمل القائمة كلاً من العراق، أفغانستان، بيلاروس، بوركينا فاسو، ميانمار، جمهورية إفريقيا الوسطى، هايتي، إيران، لبنان، ليبيا، مالي، النيجر، كوريا الشمالية، الصومال، جنوب السودان، السودان، سوريا، أوكرانيا، فنزويلا، واليمن.

وتعتمد الخارجية الأميركية نظاماً من أربع مستويات لتحذيرات السفر، تبدأ من "اتخاذ احتياطات طبيعية"، وصولاً إلى "لا تسافر" كأعلى مستوى تحذيري، وهو الذي أصدرته اليوم.

كما شدّدت الولايات المتحدة على ضرورة توخي الحذر الشديد عند السفر إلى بعض مناطق المكسيك، على الرغم من أن مستوى التحذير العام للبلاد ظل عند المستوى الثاني.

وجاءت هذه التحذيرات في إطار تصاعد التوترات الأمنية العالمية وتدهور الأوضاع في مناطق عدة تشهد نزاعات أو اضطرابات.