بينها العراق .. الخارجية البريطانية تنصح بعدم السفر إلى أكثر من 70 دولة

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الخارجية والكومنولث البريطانية تحذيرات في أيار 2025 بشأن 73 دولة حول العالم تتعلق بالسلامة.

وتتراوح هذه التحذيرات بين النصح بتجنب السفر تمامًا، والسفر إلا للضرورة القصوى، وحظر السفر إلى بعض المناطق.

وبين المحظورة للسفر على الاطلاق شملت دولاً، وهي: أفغانستان، وبيلاروسيا، وهايتي، وايران وسوريا، واليمن، وروسيا، وجنوب السودان .

فيما نصحت وزارة الخارجية بعدم السفر إلى العراق الاتحادي، ونصحت بعدم السفر لدول لبعض أجزائها مثل كشمير بين الهند وباكستان، والأردن على بعد 3 كيلومترات من الحدود السورية وغيرها.