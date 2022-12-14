بينها الجامع الأموي الاكبر في العراق.. مئات المواقع بواسط تعاني "إهمالاً جسيماً"

شفق نيوز/ كشفت محافظة واسط، يوم الأربعاء، عن عدد المواقع الأثرية في المحافظة، فيما أكدت أنها تعاني "الإهمال الجسيم".

وقال مسؤول في المحافظة لوكالة شفق نيوز، ان "واسط تضم حالياً 470 موقعاً أثرياً مسجلاً بشكل رسمي لدى الحكومة الاتحادية، لكن العدد الكلي للمواقع الأثرية يبلغ 600 موقع".

وبين ان "هذه المواقع تعاني من إهمال كبير ولا توجد فيها ابسط مقومات البنى التحتية لغرض النهوض بواقعها السياحي"، مشيراً إلى ان "من بين هذه المواقع الجامع الاموي الاكبر في العراق".

وتابع، ان "اعادة صيانة الجامع الاموي تتطلب قرابة ملياريّ دينار عراقي للنهوض، وهو قادر على مجاراة مدينة سامراء سياحيا".

وأضاف ان "المحافظة تمت زيارتها من قبل بعثتين اثاريتين فقط خلال عامي 2021 و2022، حيث تخلل عملهما مسحاً واستكشافاً المواقع الاثرية".