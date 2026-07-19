بينها "التظليل" المجاني وخفض الغرامات.. توضيح لتعديل قانون المرور

شفق نيوز- بغداد

قالت لجنة الأمن والدفاع النيابية، يوم الأحد، إن مشروع تعديل قانون المرور، يتضمن تخفيض الغرامات والتظليل المجاني.

وبين عضو اللجنة أحمد الدلفي لوكالة شفق نيوز، أن اللجنة استضافت مدير المرور العام ومسؤولين في المديرية لمناقشة تعديل قانون المرور العامة.

وأضاف الدلفي أن أهم ما يتضمنه تعديل قانون المرور، إلغاء الغرامات والرسوم ومنح "تظليل" السيارات بالمجان لجميع المواطنين بنسبة 40 %، فضلاً عن إلغاء فقرة مضاعفة رسوم الغرامات وتخفيض رسوم الغرامات، بما ينسجم الوضع المعيشي للمواطنين.

وأوضح أن المواطنين بحال رغبتهم رفع نسبة "التظليل" باستطاعتهم دفع رسوم إلى مديرية المرور.

وأشار الدلفي إلى أن القراءة الثانية لتعديل قانون المرور ستكون خلال الأيام المقبلة، ومن بعدها يتم التصويت على القانون.

يشار إلى أن مجلس النواب، قرأ في 4 ايار/ مايو الماضي، تعديل القانون القراءة الأولى، على أن تستكمل القراءة الثانية له.