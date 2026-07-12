بينها اقتحام سجن بادوش واغتيال ضباط.. الإعدام لإرهابي "خزن المتفجرات" في الموصل

شفق نيوز- نينوى

أصدرت محكمة جنايات نينوى، يوم الأحد، حكماً يقضي بعقوبة الإعدام بحق "إرهابي" ينتمي إلى تنظيم داعش، شارك باقتحام سجن بادوش واغتيال ضباط، وقتل مدنيين في مدينة الموصل.

وذكر مجلس القضاء الأعلى العراقي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الإرهابي أقدم على تحويل ورشة الحدادة الخاصة به، والمخصصة لتصليح المركبات الصغيرة، إلى مخزن للأسلحة الخفيفة والمتوسطة والعبوات الناسفة والمواد المتفجرة في الجانب الأيسر من مدينة الموصل لدعم عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف أن المدان "اشترك مع مجموعته الإرهابية في استهداف القوات الأمنية والأرتال العسكرية، ونفذ عمليات اغتيال طالت عدداً من الضباط والمنتسبين، فضلاً عن تفجير سيارة مفخخة في منطقة حي التأميم بالجانب الأيسر، أسفر عن استشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين عام 2021، إضافة إلى المشاركة في الهجوم على مدينة الموصل، واقتحام سجن بادوش وإطلاق سراح السجناء، وقتل عدد كبير من النزلاء".

وأشار البيان، إلى أن "الحكم صدر بحقه استناداً إلى أحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية 1 و 3 و 5 و 7 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".