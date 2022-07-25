بيع مباشر للدقيق والحليب.. التجارة العراقية تطلق الوجبة السادسة للسلة الغذائية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التجارة العراقية، يوم الاثنين، عن اطلاق تجهيز الوجبة السادسة من مفردات السلة الغذائية، والبيع المباشر للدقيق والحليب بأسعار تنافسية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية انهت استعداداتها الفنية والادارية لاستلام المواد الموردة لحساب السلة الغذائية في مخازنها والتي ستوزع على جميع العراقيين المشمولين بنظام البطاقة التموينية وبحسب الخطة التسويقية للتجهيز ابتداءً من المناطق الاكثر فقرا وتتبعها بقية المناطق.

ودعت وكلاء المواد الغذائية لمراجعة مراكز القطع في بغداد والمحافظات لغرض قطع حصص المواطنين وحسب جداول القطع.

واشارت الى انه سيتم تجهيز المواطنين بالمواد دفعة واحدة وبنفس الوقت بدون تأخير او نقص اي مادة اعتباراً من اليوم الاثنين.

واعلنت الوزارة ان شركتها ستقوم ببيع مادة الطحين علامة "داس" والحليب "دوفيلاك" الفرنسي بطريقة البيع المباشر للمواطنين وبأسعار تنافسية من خلال مراكز البيع في بغداد والمحافظات بالتزامن مع بدء عملية القطع.

ودعت المواطنين الى الإبلاغ عن المخالفات عبر الخطوط الساخنة المعلنة او عبر موقع "فيسبوك" الرسمي للوزارة او الشركة او التقديم عبر رابط خدمة "راقبني" الالكترونية.