"بيع الدولار" يتسبب بزخم في مطار كركوك.. وإدارته: الموضوع خارج مسؤوليتنا

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من المسافرين في مطار كركوك الدولي، يوم الخميس، مطالبين بزيادة منافذ بيع الدولار بسبب الزخم الشديد، وخاصة إقبال المسافرين من نينوى والسليمانية وأربيل إلى كركوك لغرض استلام المبلغ المخصص للمسافرين عبر المطارات، وهذا الإرباك، ووفقا لإدارة المطار، فأنه "خارج مسؤوليتها" الإدارية.

وقال سعد عبدالواحد، وهو أحد المتظاهرين لوكالة شفق نيوز، إن "العشرات من المسافرين من أهالي محافظات أربيل والسليمانية ونينوى وكركوك، لهم حجز مسبق للسفر عبر مطار المحافظة، بسبب شراء الدولار، لكن المطار فيه منفذين فقط لبيع الدولار للمسافرين، وهما شركتي العابد وسما بغداد".

وأضاف "منذ ساعات الصباح ننتظر أمام أبواب الشركة، لكنها لم تفتح أبوابها حتى بعد الظهر"، مبينا أن "أعداد المسافرين ارتفعت عبر مطار كركوك بسبب شراء الدولار، ما دفع إلى تظاهرات بسبب تأخير فتح المنصة الإلكترونية من قبل البنك المركزي، حيث هناك مسافرين كانوا ينتظرون من الساعة السابعة صباحا لغاية الظهر، لاستلام المبلغ المخصص للسفر وهو 3 آلاف دولار".

وتابع أن "الحل الأفضل هو زيادة عدد الشركات التي تبيع الدولار بالسعر الرسمي البالغ 132 ألف دينار لكل مائة دولار، عندها سيكون الزخم قليل على هاتين الشركتين اللتان تبيعان الدولار للمسافرين".

وفي السياق، بين متظاهر ثان ويدعى عمار عباس، من أهالي نينوى، لوكالة شفق نيوز، أن "أهالي نينوى يفضلون السفر عبر مطار كركوك، لأن هناك زيادة في أعداد الذين يستلمون الأموال المخصصة للسفر، مقارنة بمطار أربيل مثلا، حيث يخصص 50 مسافرا فقط يبيعهم الدولار، لكن كركوك تمنح الدولار لـ150 مسافر، وهذ دفع المسافرين بالتوجه إلى منافذ بيع الدولار والسفر عبر مطار كركوك".

وردا على ما تقدم، أوضح المنسق الإعلامي لمطار كركوك هردي الصالحي، لوكالة شفق نيوز، أن "إدارة مطار كركوك، وكعمل إداري غير مسؤولة عن موضوع بيع الدولار، حيث أن المهمة تقع على المنفذ الذي يزود المسافرين بالعملة، وأن شركتي العابد وسما بغداد هما من يزودان المسافرين عبر مطار كركوك بالعملة الصعبة، التي تصل إلى 3 آلاف دولار لكل مسافر".

وأشار إلى أن "زيادة أعداد المسافرين عبر مطار كركوك ولد زيادة في الطلب على الدولار حيث يقوم المسافر بمراجعة الشركة وقطع وصل بالمبلغ، الذي هو 3 آلاف دولار، وعند السفر يتم مراجعة المنفذ في مطار كركوك لاستلامه من ثم السفر"، مضيفا أن "هناك زيادة في أعداد المسافرين عبر مطار كركوك لأداء مناسك العمرة والسفر لأغراض العلاج أو السياحة".