بيطرة كركوك تضع شروط "الجودة" لحركة سيارات نقل الدواجن وبيض المائدة

شفق نيوز/ اعلن المستشفى البيطري في كركوك، يوم الأربعاء، عن صدور تعليمات بمنع حركة النقل للسيارات التي تحمل الدجاج وبيض المائدة التي لا تحمل علامة تجارية أو موافقات اصولية من البيطرة.

وقال مدير المستشفى البيطري في كركوك منصور احمد البياتي، لوكالة شفق نيوز، إن "توجيهات صدرت من وزارة الزراعة مكتب التصاريح والمعلومات الامنية بخصوص حركة حمولات الدواجن يمنع منعا باتا حركتها دون شهادة صحية بيطرية صادرة من المستشفى البيطري ويكون بتوقيع مدير المستشفى (حصراً) وأن يرافقها كتاب تحديد الطاقة الانتاجية ومنع حركة الدواجن وأن تكون الشهادة الصحية مطابقة للعلامة التجارية وتحديد الطاقة الإنتاجية فيه".

وأشار إلى أنه "يمنع حركة حمولات الدواجن بما فيها (بيض المائدة) التي لا تحمل علامة تجارية أو التي تحمل علامة بيض عراقي طازج أو علامة انتاج (عراقي طازج) او وجود علامة تجارية ملصقة وليست مطبوعة على كارتون، إلزام المنتجين بتثبيت التأشيرات القياسية الخاصة بمنتجاتهم (اسم المنتج - تاريخ الإنتاج - تاريخ النفاذ على العبوة الخارجية)".

وأكد على "منع نقل المواشي (الجاموس فقط) واي نوع من شحوم الصادرة من اقليم كردستان ويكون السماح فيه عن طريق دائرة البيطرة العامة في محافظة بغداد بشهادة صحية بيطرية وعلى منع حيوانات المفترسة والحيوانات المهددة بالانقراض".