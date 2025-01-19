بيطرة البصرة تنفي دخول أبقار حاملة لمرض "الطاعون" إلى موانئها

شفق نيوز/ نفى مدير المستشفى البيطري في البصرة، رياض محمد، يوم الأحد، دخول أبقار حاملة لمرض "الطاعون" إلى الموانئ العراقية قادمة من دولة جيبوتي.

وقال محمد لوكالة شفق نيوز، إن "المعلومات المتداولة عن دخول عجول مصابة بمرض الطاعون إلى ميناء أم قصر في البصرة غير صحيحة، كما أن هذا المرض منقرض منذ فترة طويلة ولا وجود له إطلاقاً وهذه المعلومات مثبتة ومؤكدة لدى منظمة الصحة العالمية".

وأضاف "هناك تكليف رسمي بمتابعة هذه الباخرة عبر لجنة مؤلفة من الجهات العليا ذات العلاقة وتم فحص الحمولة بكاملها والكشف على الباخرة ولم يتم تسجيل أي حالة إصابة بأي مرض يذكر والعجول بحالة جيدة وسليمة".

وكانت النائبة ساهرة الجبوري قد ذكرت في وقت سابق اليوم، أنه تم استيراد عجول مصابة بمرض الطاعون، وهي الآن في طريقها للتفريغ بميناء أم قصر بمحافظة البصرة.

ووجهت الجبوري، في تدوينة لها على صفحتها الشخصية "فيسبوك"، تابعتها وكالة شفق نيوز، نداء استغاثة عاجلة إلى الجهات المختصة، موضحة أن "شركة عراقية تدعي قربها من إحدى الجهات المتنفذة، قامت باستيراد عجول من دولة جيبوتي وبأوراق مزورة بشهادة منشأ وأوراق صحيحة صادرة من اليمن بمساعدة من دائرة البيطرة قسم الأمراض الوبائية".

وأضافت أن "هذه العجول حاملة لـ(العترة السابعة) (مرض الطاعون) والآن هذا الوباء وصل إلى ميناء أم قصر على متن الباخرة الجيبوتية (ليدي رشا)".

وأشارت الجبوري، إلى أن "منظمة الصحة العالمية، منعت تصدير اللحوم الأفريقية الحية إلى جميع دول العالم باستثناء الدول التي لديها مجازر، على أن تصدر هذه اللحوم مذبوحة ومجمدة إلى بلدان أفريقية أخرى".