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"بيت شعر" يتسبب بغضب عشائري واحتجاجات ليلية في الأنبار.. فيديو

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-14T05:49:56+0000
"بيت شعر" يتسبب بغضب عشائري واحتجاجات ليلية في الأنبار.. فيديو

شفق نيوز/ تسبب "بيت شعر" خلال حفل لاحد الفائزين بالانتخابات النيابية في الانبار بغضب في أحد مدنها ما دفعهم للتظاهر ليلاً ، وفق ما أفاد به مصدر مسؤول لوكالة شفق نيوز.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن عدداً من شيوخ ووجهاء وأبناء عشائر قضاء الرطبة غربي الانبار خرجوا، ليلة امس، بوقفة احتجاجية لاستنكار ماوصفوها "الشتائم" التي تعرضت لها عشائرهم خلال احتفالات جرت بواحدة من مدن المحافظة.

وأوضح المصدر، وهو مسؤول محلي بارز في ديوان المحافظة الأنبار، أن "ذلك الاحتفال جرى بقضاء الكرمة، لتهنئة الفائزين في الانتخابات".

وبين المصدر، أن "أحد الشعراء وهو من عشيرة الحلابسة، ألقى خلال الاحتفال بفوز احد المرشحين في قضاء الكرمة، قصيدة تضمن أحد أبياتها مانصه (أسأل بالرطبة شسوينه.. كم لحية وشارب كصينة)، ما أثار غضب سكان الرطبة ودفعهم للخروج بوقفة احتجاجية".

ولفت المصدر، إلى أن "المحتجين من أبناء قضاء الرطبة، طالبوا بغلق مكاتب النائب الفائز عن الدائرة الثالثة في الأنبار هيبت الحلبوسي، لحين تقديم احد كبار وجهاء عشيرة الحلابسة، اعتذاراً رسمياً لسكان الرطبة وعشائرها".

 

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