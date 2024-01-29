"بيبي متو" يواجه خطر الانقراض في العراق

شفق نيوز/ حذرت مديرية البيئة في محافظة ديالى، يوم الاثنين، من انقراض أشهر وأبرز أنواع طائر الببغاء في المحافظة، فيما توعدت من يصطادها بعقوبات رادعة.

وقال مدير شعبة النظم الطبيعية في مديرية بيئة ديالى المهندس يوسف سعدي، لوكالة شفق نيوز، إن "أعداد طائر الببغاء المشهور باسم (بيبي متو) أو (طائر الدرة الهندي) تراجعت إلى مستويات غير مسبوقة خلال الفترات الأخيرة، حيث فقدت نحو 90 أو 95%‎ من أعداده".

وأضاف سعدي، أن "سبب تراجع أعداد (بيبي متو) هو الصيد الجائر وبيعه بمبالغ باهظة باعتباره من الطيور الجميلة والذكية وتتحدث بسرعة"، لافتاً إلى أن "أبرز مناطق انتشاره هي مدينة مندلي الشهيرة ببساتينها وطبيعتها".

وأشار الى أن "أعداد ببغاء (بيبي متو) الآن بحسب المؤشرات لا تتعدى أصابع الأيدي ولهذا يجري العمل بين فترة وأخرى بتنفيذ حملات توعوية لضرورة الحفاظ عليه والتحذير من عمليات صيده حال رؤيته باعتباره من الطيور المهددة بالانقراض في ديالى والعراق بشكل عام".

وأكد سعدي، أن "صيد هذا النوع من الببغاء يعتبر مخالفة قانونية وعندما يؤشر قيام شخص باصطياده فإن مديرية البيئة ستتخذ الإجراءات القانونية بحقه ومعاقبته وفق القانون العراقي".

ويتضمن القانون العراقي مواد قانونية هدفها منع المتاجرة بالطيور المهددة بالانقراض والنادرة، فيما حدد عقوبة المخالف بدفع مبالغ مالية تصل إلى 10 ملايين دينار.