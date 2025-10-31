بيان وزاري يندد بإزالة تمثال مصطفى جواد: تعدٍ سافر على الرموز الوطنية

شفق نيوز- بغداد

نددت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، يوم الجمعة، عملية هدم وإزالة "غير القانونية" التي تعرّض لها تمثال العلّامة والمؤرخ الكبير مصطفى جواد في محافظة ديالى.

وقالت الوزارة في بيان ورد وكالة شفق نيوز، إنها "تُعبّر عن استنكارها الشديد وإدانتها البالغة لما تعرّض له تمثال العلّامة والمؤرخ العراقي الكبير الدكتور مصطفى جواد في محافظة ديالى من هدمٍ وإزالةٍ غير قانونية".

وأضافت أن العملية "نُفّذت من دون استحصال الموافقات الأصولية من الوزارة، في مخالفة واضحة وصريحة للضوابط والتعليمات الرسمية النافذة".

واعتبرت الوزارة هذا الإجراء "تعدّياً سافراً على الرموز الوطنية والمعالم الثقافية التي تجسّد ذاكرة العراق وضمير شعبه وهويته الحضارية"، مؤكدة أن "المساس بها يمثل إضراراً بالغاً بالإرث الثقافي والفكري الذي يشكّل أحد أعمدة الهوية الوطنية العراقية".

وذكّرت الوزارة في بيانها "بضرورة الالتزام بتوجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي تنص على عدم إنشاء أو إزالة أي تمثال أو نصب في عموم محافظات العراق إلا بعد استحصال موافقة الوزارة، حرصاً على صون رمزية هذه المعالم وضمان حفظ الذاكرة الثقافية الوطنية".

وكانت بلدية قضاء الخالص في محافظة ديالى، كشفت يوم الثلاثاء 28 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، ملابسات إزالة تمثال العلامة "مصطفى جواد" في مدخل القضاء.

وقال مدير البلدية نصر جهاد، لوكالة شفق نيوز، إن "إزالة تمثال العلامة مصطفى جواد شهدت خللاً فنياً نتيجة عدم مقدرة الكوادر العاملة على رفعه بفعل وجود حديد تسليح من قاعدة التمثال وحتى الرأس ما حول دون تفكيكه ونقله لمكان آخر".

وبين أن "عملية رفع التمثال جاءت ضمن أعمال تأهيل مدخل القضاء وتم التعاقد مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار لإنشاء ونصب تمثال جديد بدلاً عن الحالي خلال فترة 90 يوماً".