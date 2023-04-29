بيان للمرور يلقي باللائمة على سائقة السيارة التي صدمتها مركبة بموكب رئيس الوزراء: استدارت بسرعة

شفق نيوز/ أصدرت مديرية المرور العامة، يوم السبت، توضيحاً بشأن الحادث المروري بين سيارة مدنية وأخرى تابعة لموكب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال افتتاحه الطريق المؤدي إلى صالة استقبال ومغادرة المسافرين من مطار بغداد الدولي.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "في تمام 10:30 من صباح هذا اليوم الموافق 29‏/4‏/2023 وأثناء افتتاح الطريق المؤدي إلى صالة استقبال ومغادرة المسافرين من مطار بغداد الدولي، وقع حادث مروري مؤسف بين مركبتين، أحداهما تابعة إلى اللواء 57/ وزارة الدفاع، والأخرى تقودها الموظفة في مطار بغداد الدولي هبة محمد كريم قرب بناية الشحن الجوي، وبصحبتها الموظفة إسراء وليد خير الله، التي وافاها الأجل أثر هذا الحادث المؤسف".

وأضافت "عند إجراء المخطط الأوّلي للحادث، ثبت أن سبب الحادث هو السرعة الشديدة وعدم الانتباه، من قبل سائقة المركبة الثانية والخروج إلى الشارع الرئيسي والاستدارة منه، دون التأكّد من خلوّه".

واوضحت ان "وقوع هذا الحادث المؤسف بالتزامن مع مرور الموكب الخاص برئيس مجلس الوزراء، دفع البعض إلى تداول معلومات مغلوطة عنه، داعية جميع المواطنين، الذين صار بإمكانهم الدخول إلى مطار بغداد الدولي بمركباتهم الخاصة الى أن يلتزموا بالتعليمات والقوانين المرورية بالأخصّ السرعة المحدّدة في هذه الأماكن؛ تفادياً لوقوع حوادث مماثلة".

وأفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمصرع شابة وإصابة أخرى بحادث اصطدام عجلات في شارع مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن حادث اصطدام عجلات حدث عند الساعة العاشرة من صباح اليوم في شارع مطار بغداد الدولي، أسفر عن إصابة موظفة تعمل داخل المطار تدعى (هبه محمد كريم حسين الربيعي - تولد 1991)، ومصرع شابة تدعى (اسراء وليد خير الله الراوي - تولد 1998).

وبحسب المصدر، فإن المسبب هو موكب رئيس الوزراء اثناء دخوله الى مطار بغداد الدولي مع وزير الداخلية، موضحا أن مركز شرطة المطار تبنى التحقيق في الحادث.