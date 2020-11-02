بيان رسمي يروي تفاصيل ضبط مسؤول بعقارات الدولة متلبسا بالرشوة

شفق نيوز/ أوضحت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاثنين، تفاصيل ضبطها مسؤولا في عقارات الدولة بمحافظة ذي قار متلبسا بالرشوة، فيما دعت المواطنين للإبلاغ عن حالات الابتزاز وطلب الرشوة التي يتعرضون لها في دوائر الدولة.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان صدر حول تفاصيل عملية الضبط التي تمت بموجب مذكرة قضائية، وورد إلى وكالة شفق نيوز، إن ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة تمكنت من ضبط معاون مدير عقارات الدولة - فرع ذي قار بالجرم المشهود أثناء تسلمه مبلغ رشوة مقابل عدم رفع التجاوز الواقع على قطعة أرض واقعة في منطقة الشامية، وعدم تنفيذ مضمون كتاب دائرة عقارات الدولة الموجه إلى بلدية الناصرية وقسم شرطة الإسكان الصناعي لرفع التجاوز.

وبينت الدائرة أن عملية الضبط تمت بإشراف جهات إنفاذ القانون في المحافظة، وأسفرت عن ضبط المتهم بعد تسلمه مبلغ الدفعة الأولى من الرشوة، إذ سيق صحبة محضر الضبط المعزز بالمبرزات الجرمية المضبوطة، الذي نظمه الفريق، إلى قاضي محكمة التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونيـة اللازمة بحقه.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن تمكنها من تنفيذ عملية ضبط لمسؤول في هيئة التقاعد الوطنية – فرع الفلوجة متلبسا بالرشوة، لقاء إنجاز الهوية التقاعدية الخاصة بذوي أحد ضحايا الإرهاب.

وجددت الهيئة دعوتها المواطنين كافة إلى التعاون معها من خلال الإبلاغ عن حالات الفساد والمساومة والابتزاز التي قد يتعرضون لها أثناء مراجعتهم مؤسسات الدولة، وذلك عبر الاتصال بمنافذ الهيئة المخصصة لذلك، حاثة على زيارة موقعها الرسمي؛ للاطلاع على سبل الإبلاغ عن حالات الفساد.