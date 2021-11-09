بيان رسمي.. طيور تتسبب بتأخر رحلة جوية من لبنان إلى العراق

شفق نيوز/ قدمت شركة الخطوط الجوية العراقية، يوم الثلاثاء، اعتذاراً للمسافرين بسبب تأخر رحلتهم نتيجة اصطدام محرك احدى الطائرات بمجموعة طيور.

وقالت الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "في الوقت الذي تعرب فيه إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية عن أسفها للمسافرين الذين تأخر موعد سفرهم على الطائرة المتوجهة من محطة مطار رفيق الحريري في بيروت الى الأراضي العراقية، نود أن نبين لهم أسباب التأخير والناتجة عن حدوث ضرر في أحد محركات الطائرة التي كان من المقرر أن تنفذ الرحلة بعد تعرضه الى الاصطدام بمجموعة من الطيور".

واضافت، "حسب الدليل الفني للطائرة لايسمح لها بالطيران بهذه الحالة مما استدعى الى إستبدالها بطائرة اخرى لتنفيذ رحلاتها المجدولة بعد إستحصال الموافقات الرسمية من السلطتي الطيران المدني العراقي واللبناني وتهيئة طاقم جديد وتوجهت الى بيروت، لذا تكرر إدارة الشركة أسفها للمسافرين الذين سيتوجهون على متن رحلة القدوم إلى مطاري أربيل والبصرة وندعوهم إلى تفهم الموقف".