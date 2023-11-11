بيان رسمي بشأن حركة المركبات التي لا تحمل لوحات مرورية في العراق

شفق نيوز / أصدرت مديرية المرور العامة، يوم السبت، بياناً بشأن المركبات التي لا تحمل لوحات تسجيل، في العاصمة بغداد، والمحافظات كافة.

وجاء في البيان الذي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المركبات التي تم تسجيلها في مواقع التسجيل في بغداد والمحافظات و يمتلك مالكها (سنوية)، فعليه مراجعة مواقع التسجيل لتثبيت اللوحات المرورية كون اللوحات تم توفيرها بأصنافها كافة".

وبشأن المركبات التي دخلت إلى العراق ولم تسجل خلال 30 يوماً في دوائر التسجيل، أوضحت المديرية أن هذا النوع من العجلات "يتم حجزها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحبها".

وأكدت المرور العامة، السماح للمركبات التي دخلت إلى العراق خلال مدة 30 يوماً من تاريخ دخولها بالتجول في بغداد والمحافظات خلال الدوام الرسمي فقط، وعدم التجول بعد انتهاء الدوام الرسمي"، وفقا للبيان.