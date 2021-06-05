بيان حكومي يطمئن محافظة عراقية بشأن أزمة المياه: حفرنا 60 بئراً

شفق نيوز / طمأن وزير الموارد المائية العراقي، مهدي الحمداني، يوم السبت، أهالي محافظة ديالى، بعدم وجود أي أزمة في مياه الشرب.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها الحمداني، للإطلاع على عمل مشروع تعزيز نهر خريسان في محافظة ديالى، يرافقه المحافظ مثنى التميمي، وعددا من المديرين العامين ومديري تشكيلات الوزارة العاملين في المحافظة.

وأوضح الحمداني، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المشروع بدأ بالعمل فعلياً وساهم بتوفير المياه لأكثر من 450 ألف نسمة"، مطمئنا أهالي ديالى بـ"عدم وجود مشكلة في مياه الشرب، بعد تعزيز المحافظة بحفر الآبار".

وأضاف أن "الوزارة ومن خلال الهيئة العامة للمياه الجوفية أنجزت حفر 60 بئرا وإعادة تأهيل 40 بئرا أخرى لديمومة إيصال المياه الى جميع مناطق المحافظة، بالإضافة إلى توفير المياه لـ90% من محافظة ديالى والعمل مستمر لحين إيصال المياه للمستحقين كافة".

وأشار الوزير إلى أن "الوزارة تعمل على الصعيد الداخلي من خلال إنجاز مشاريع من شأنها توفير مياه الشرب والسقي إلى جميع مناطق المحافظة، أما الصعيد الخارجي ستكون هناك زيارة قريبة إلى إيران لمناقشة الإيرادات الواردة إلى سد دربنديخان، والعمل على تقاسم الضرر، كون إنحسار الأمطار شمل عموم المنطقة ويتم السعي للتعاون مع إيران لتجاوز هذه الأزمة".