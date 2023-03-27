بيان حكومي: انتشال رفات 30 شخصاً من ضحايا "داعش" قرب سنجار

شفق نيوز / أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الاثنين، إكمال دائرة الطب العدلي وبالتعاون والتنسيق مع دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية، أعمال التنقيب التي أُجريت في عددٍ من مواقع المقابر الجماعية في محيط همدان بالقرب من قضاء سنجار.

وقال مدير عام دائرة الطب العدلي، الدكتور زيد علي عباس، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ما يقارب 30 رفات جرى رفعها من أربعة مواقع مختلفة في المنطقة المذكورة وسيجري تحديد هوية الرفات المُستخرجة وفقاً للمعايير الدولية المطبقة في دائرة الطب العدلي".

وأشار عباس، إلى أن "المقابر الجماعية الموجودة في تلك المنطقة مرتبطة بأعمال القتل الجماعي الذي ارتكبه تنظيم داعش عام 2014 بحقّ أفراد المجتمع الايزيدي الذين يسكنون في قرية همدان وما يجاورها.

وأضاف أن "الرفات المُستخرجة من تلك المقابر جرى نقلها إلى مختبرات الطب العدلي لإكمال الفحوصات الخاصة لتحديد هوية الرُفات عن طريق مطابقة الحمض النووي لها مع ذويها ومن بعدها اجراء مراسيم الدفن لها حسب التقاليد الدينية المتعارف عليها في المجتمع الايزيدي إكراماً للضحايا وذويهم".