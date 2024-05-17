"بياض يملأ النهر".. الصابئة المندائيون يحيون عيد التعميد الذهبي بطقوس الماء (صور)

شفق نيوز/ بملابسهم البيضاء المنقوعة بالماء، ينتشر أتباع ديانة الصابئة المندائية على جرف نهر متعمدين بمياهه وعلى وجوههم سعادة يشعر الناظر لها أنها أبدية، وهم فرحون بإحياء عيد التعميد الذهبي.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، مراسم الاحتفال بعيد التعميد الذهبي، التي انطلقت اليوم الجمعة وهي تجول بين الصابئة المجتمعين رجالاً ونساءً وأطفالاً، وهم يمارسون طقوس التعميد بمياه نهر دجلة في العاصمة بغداد، وسط ابتسامات هادئة تؤكد على جمال التنوع الديني العراقي وسلام عيشهم السعيد.

ويعتبر عيد التعميد الذهبي للصابئة المندائيين في ميسان والعراق والعالم أحد أهم الأعياد، وهو اليوم الواحد والستون بعد ما يعرف لديهم بالبنجة البيضاء، حيث تقام طقوس الارتماس بالماء الجاري وقراءة أدعية من كتاب الصابئة.