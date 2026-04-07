أبو آلاء الولائي: المقاومة العراقية ستتولى حصار ميناء العقبة إلى جانب الحرس والحوثيين

شفق نيوز- بغداد

هدد الأمين العام لكتائب سيد الشهداء، أبو الاء الولائي، وهي إحدى الفصائل المسلحة، ليل الثلاثاء – الأربعاء، بحصار ميناء العقبة بالاشتراك مع الحرس الثوري وحركة أنصار الله، في حال توسع ساحة الصراع.

وقال الولائي في تغريدة له: إذا تطورت الحرب في الساعات القادمة فأنها ستوسع ساحة الصراع لتشمل ما يلي: أصبح مضيق هرمز شبه مغلق حاليا، وبات تحت السيطرة الإيرانية بشكل كامل، في ظل إقرار دولي بهذا الواقع.

وتابع "ثانيا: يقف مضيق باب المندب على أعتاب لحظة الحسم، إذ يخضع فعليًا لسيطرة أنصار الله بانتظار ما ستسفر عنه تطورات الميدان".

وأكد أن "ميناء العقبة وما أدراك ما العقبة، فهو بمتناول العمل المشترك بين المقاومة الإسلامية في العراق والحرس الثوري وأنصار الله (الحوثيين) الذين يمتلكون القدرة المريحة على إغلاقه متى ما اقتضت الضرورة، تبعًا لتطورات الأحداث، ما قد يفضي إلى فرض حصار بحري شامل على الاعداء".

ومن المفترض أن تنتهي مهلة ترمب لإيران لفتح مضيق هرمز، في الساعة الثالثة من فجر اليوم، وبخلاف ذلك هدد بـ"محو إيران بالكامل"، عبر استهداف البنى التحتية من منشآت طاقة وجسور.

وقبل قليل، طلبت باكستان من ترمب تمديد المهلة لأسبوعين، وقد رد ترمب بأنه يدرس الطلب دون أن يدلي بأي تعليق آخر، سواء بتمديد المهلة أو بدء الهجوم.