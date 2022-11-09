"أبو غريب" تخلي مسؤوليتها عن حادثة الجندي: أخذ علاجاً مجهولاً وتوفي بعد مغادرة المستشفى 

شفق نيوز / أخلت إدارة مستشفى أبو غريب العام، اليوم الأربعاء، مسؤوليتها عن وفاة جندي في الجيش العراقي، فيما نفت ما أوردته مواقع تواصل اجتماعي بهذا الشأن، بينت أنه توفي خارج المستشفى بعد أخذه "أدوية مجهولة" ورفض ذويه إجراء الفحوصات والعلاج المخصص لحالته.

وقالت إدارة مستشفى "أبو غريب" في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبر وفاة جندي في الجيش العراقي نتيجة خطأ طبي في مستشفى ابي غريب العام".

وأضافت الادارة أنها "تود توضيح مجموعة من الامور والاجراءات المهمة وعرضها على وسائل الاعلام كافة والمواطنين الكرام، وهي انه تم استقبال الجندي في طوارئ مستشفى ابي غريب العام وكان يعاني من هذيان وتشوش في الوعي في تمام الساعة السادسة من مساء أمس، بعد التأكد من الطبابة العسكرية التي كانت برفقة الجندي حيث تابع الاطباء حالة الجندي".

وبينت الإدارة أن "من خلال الاستفسار من المفرزة العسكرية تبين تسلم المريض علاجاً مجهولاً من صيدلية خارج المستشفى قبل وصولة للطوارئ والتي أدت إلى زيادة تدهور حالته سوءاً في تمام الساعة العاشرة صباحاً أي قبل (8) ساعات من وصول وادخال المريض الى المستشفى علماً ان الجندي تم ارساله الى المستشفى بدون كتاب ارسال او إحالة من الطبابة العسكرية".

وتابعت إدارة المستشفى أنه "تم الاشراف على حالة الجندي المريض من قبل طبيب مقيم والذي قام باجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتحويل المريض الى وحدة المفراس، لكن لم يتم عمل المفراس، بالإضافة الى رفض مرافقي المريض وضع (الكانيولا)، ورفض اخذ الادوية الوريدية رغم تم وصفها من قبل الطبيب المعالج ، فيما تم إعطائه ادوية مسكنة ومهدئة وهي امنه تماماً ولا تحمل اي مضاعفات جانبية لِمَن في مثل حالته".

وأوضحت إدارة المستشفى أنه "تم اخراج المريض من دون علم او موافقة الطبيب المعالج من قِبل من كانَ معه، وبعد ساعة من اخراجه تدهورت حالته الصحية، بالرغم من ضرورة بقائه في المستشفى فارق الحياة المريض وهو خارج المستشفى، وليس في المستشفى كما تم نشره".

ووفقا للبيان فان إدارة المستشفى أخلت مسؤوليتها عن أي مريض في حالة اخراجه بدون موافقة الطبيب المشرف على الحالة"، مطالبة وسائل الاعلام و صفحات التواصل الاجتماعي بـ"توخي الحذر في نشر مثل هذه الاخبار بدون الرجوع الى المصدر و التاكد من صحتها لانها تقوم باحباط الملاكات الطبية والصحية كونهم يقدمون العمل والخدمات على مدار ٢٤ ساعة و تستقبل العيادات الاستشارية اكثر من (400) مراجع يوميا وتستقبل طوارئ المستشفى اكثر من (500) حالة طارئة يوميا و يتم اجراء المئات من الفحوصات المختبرية و الساندة يوميا".