"أبو رغيف" يصدر أوامر مشددة للأمن الاقتصادي لمنع التلاعب بالأسعار ويتوعد بعقوبات رادعة

شفق نيوز/ أصدر وكيل الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية الفريق أحمد أبو رغيف، يوم الاربعاء، أوامر صارمة ومشددة للأمن الاقتصادي لمراقبة أسعار المواد الغذائية في الأسواق بعد صعود كبير في الأسعار.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أبو رغيف أوعز للأمن الاقتصادي بإجراء جولات تفتيشية مستمرة على مدار الساعة في بغداد والمحافظات كافة لمنع جشع وتلاعب التجار بأسعار المواد الغذائية"، متوعداً إياهم بـ"عقوبات صارمة".

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قال خلال جلسة مجلس الوزراء امس، إن ارتفاع بعض أسعار المواد الغذائية التي تصنّع وتنتج محليا ، محاولة من أصحاب النفوس الضعيفة وبعض الجشعين من التجّار لإرباك الوضع الاجتماعي واستغلالا لاقبال المواطنين على المواد الغذائية نتيجة قرب حلول شهر رمضان المبارك وكما يحدث سنويا".

واضاف أنه "وجه وزارة الداخلية والأمن الاقتصادي باتخاذ إجراءات مناسبة لمنع التلاعب بقوت المواطنين و كف جشع بعض التجار ومتابعة الأسواق".