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بوهان: ركام البناية المنهارة وسط بغداد قُدرت بـ15 الف طن وهذه الحادثة دقت ناقوس الخطر

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-04T10:08:25+0000
بوهان: ركام البناية المنهارة وسط بغداد قُدرت بـ15 الف طن وهذه الحادثة دقت ناقوس الخطر

شفق نيوز/ أعلن مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، يوم الثلاثاء، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من رفع قرابة 15 ألف طن من الركام من البناية المنهارة وسط العاصمة بغداد، داعيا الجهات المختصة إلى مراجعة واقع البنايات في البلاد للحيلولة دون تكرار هذه الحادثة مرة أخرى.

وقال اللواء بوهان خلال المؤتمر صحفي عقده اليوم من أمام البناية المنهارة، "لقد فرغنا من إنتشال آخر جثة من الجثث الأربع الذين كانوا ضحية انهيار مبنى الكرادة"، مردفا بالقول إن فرق الدفاع المدني تمكنت وللوهلة الأولى من إنقاذ 13 شخصا من لحظة إنهيار البناية".

تتمة..

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