بوزن 6 كغم.. فريق طبي عراقي ينجح برفع ورم كبير بعملية نادرة (صور)

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة كركوك، يوم الخميس، نجاح فريق طبي متخصص في مستشفى آزادي التعليمي، من إجراء عملية جراحية نادرة برفع ورم رحمي كبير بوزن 6 كغم لمريضة تبلغ من العمر 52 عاماً كانت تعاني من انتفاخ البطن مع مضاعفات الورم.

وأوضح اختصاصي الجراحة العامة والمنظارية والطبيب المشرف على العملية الجراحية، الدكتور عبدالله نجيب، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المريضة البالغة من العمر 52 عاماً، كانت تعاني من انتفاخ البطن مع مضاعفات الورم، وبعد إجراء الفحوصات السريرية والمختبرية والشعاعية تبين وجود ورم كبير في الرحم، مما استوجب إجراء عملية جراحية لها".

وأضاف نجيب، أن "المريضة أجريت لها عملية فتح البطن وتم رفع ورم رحمي كبير بوزن 6 كغم بنجاح، وتعتبر هذه العملية من العمليات الجراحية النادرة، واستغرقت ساعتين متواصلتين من الوقت".

وأشار الطبيب المشرف على العملية، إلى أن "الحالة الصحية للمريضة مستقرة وتم إخراجها من المستشفى بصحة جيدة وإرسال الورم للفحص النسيجي".