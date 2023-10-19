"بورصة الحنطة" تطالب بمحطات كهرباء متنقلة لـ"انقاذ" الخطط الزراعية

شفق نيوز/ طالبت ناحية العظيم شمالي ديالى، اليوم الخميس، بنصب محطات كهرباء متنقلة لإنقاذ الخطط الزراعية ومعالجة تردي التيار الكهربائي.

وقال مدير الناحية عبد الجبار احمد لوكالة شفق نيوز، ان "التيار الكهربائي في العظيم يعاني مشاكل كبيرة على مدار الموسم بسبب تشعب الناحية وامتداداتها وتناثر القرى الزراعية ما يتطلب حلول رفد ومعالجة بنصب محولات كهرباء متنقلة أسوة ببعض الوحدات الادارية التي اعتمدت هذه التجربة لانقاذ الخطط الزراعية والخطة الشتوية بشكل خاص".

واعتبر احمد، ناحية العظيم "بورصة الحنطة وهي الممول الأكبر لمحصول الحنطة في ديالى ما يتطلب حماية المنتج الوطني واسعاف المزارعين لتفادي كوارث اقتصادية ومعيشية بسبب تردي وتهالك الشبكات الكهربائية".

وطالب "بنصب محطتي كهرباء متنقلة شرقي وغربي الناحية لإنقاذ 45 قرية زراعية وحماية اقتصاد ديالى المحلي".

وتعد ناحية العظيم 60 كم شمال بعقوبة سلة ديالى الغذائية وعانت من مشاكل خدمية متشعبة الى جانب ازمات الجفاف وضعف الدعم للقطاع الزراعي