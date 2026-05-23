بواقع 9 حالات بالساعة.. مركز حقوقي يحذر من تصاعد الطلاق في العراق

شفق نيوز - بغداد

حذر نائب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان المحامي حازم الرديني، يوم السبت، من عودة ارتفاع معدلات حالات الطلاق لشهر نيسان 2026.

وقال الرديني في تقرير صادر عن المركز، إن أبرز أسباب الطلاق هو العوامل الاقتصادية مثل: الفقر والبطالة والاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي والمخدرات والعنف الأسري وأسباب أخرى تختلف من محافظة لاخرى.

وطالب المركز الاستراتيجي الحكومة بتبني استراتيجية لخمس سنوات قادمة للحد من حالات الطلاق، والتركيز على محافظتي بغداد والبصرة من خلال برامج توعوية، وكذلك الحد من حالات الزواج خارج المحكمة، ومحاولة إيجاد حلول للفقر والبطالة وأزمة السكن، ودعم الشباب المقبلين على الزواج من خلال قروض ميسرة لتوفير سبل العيش الكريمة.

يأتي هذا تزامناً مع ما أظهرته بيانات رسمية صادرة عن مجلس القضاء الأعلى في 19 من شهر أيار/مايو الجاري بتسجيل المحاكم الاتحادية في عموم محافظات العراق - باستثناء إقليم كوردستان - 6628 حالة انفصال؛ حيث جاءت بغداد في مقدمة اللائحة بـ 2665 حالة، بينما حلّت البصرة ثانيةً بـ 611 حالة.