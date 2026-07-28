بواقع 3 يومياً.. تكثيف رحلات قطار المعقل لنقل زائري الأربعين إلى كربلاء

شفق نيوز- البصرة

أعلنت إدارة سكك المنطقة الجنوبية، يوم الثلاثاء، تكثيف رحلات قطار المعقل في البصرة باتجاه كربلاء المقدسة ضمن خطة الزيارة الأربعينية.

وقال مدير عام سكك المنطقة الجنوبية رضا الهاشمي لوكالة شفق نيوز إن "محطة قطار المعقل دفعت بـ 6 قطارات مهيأة وحديثة لنقل آلاف الزائرين من البصرة إلى كربلاء المقدسة، ضمن خطة تتضمن تسيير 3 رحلات يومياً في الساعة الرابعة والسادسة والثامنة مساءً، مع إتاحة الحجز المباشر وخيارات الدفع الإلكتروني".

وأضاف الهاشمي، أن "القطار أصبح الخيار المفضل لدى كثير من كبار السن والعوائل، لما يوفره من الراحة والانسيابية خلال الرحلة، فضلاً عن مساهمته في تخفيف الزخم على الطرق البرية خلال موسم الزيارة".

وأوضح أن "الكوادر تواصل رفع جاهزية خدمات النقل بالسكك الحديدية لمواكبة الزيادة اليومية في أعداد الزائرين، بما يضمن استمرار الرحلات وانسيابية حركة نقل الوافدين إلى كربلاء المقدسة".

ويحيي المسلمون الشيعة سنوياً الزيارة الأربعينية، التي تصادف مرور 40 يوماً على عاشوراء، إحياءً لذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي وأهل بيته وأصحابه في واقعة الطف عام 61 للهجرة (680 ميلادية(.