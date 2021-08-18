بواقع 250 ألف دينار شهرياً.. إطلاق رواتب المحاضرين المجانيين في ذي قار

شفق نيوز/ شهدت محافظة ذي قار، يوم الأربعاء، إقبالاً كثيفاً على منافذ البطاقات الذكية "كي كارد" بعد إطلاق رواتب المحاضرين المجانيين من قبل تربية المحافظة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن الآلاف من المحاضرين توجهوا عصر اليوم إلى منافذ توزيع الرواتب المعروف باسم (كي كارد) المنتشرة في المناطق كافة لتسلم رواتبهم بعد اشهر من التظاهرات والاعتصامات التي اجتاحت غالبية مناطق المحافظة.

وأشار إلى أن بعض منافذ التوزيع نفد ما لديها من أموال إذ يبلغ عدد المحاضرين المجانيين في ذي قار أكثر من 25 ألف محاضر، مجموع مستحقات كل محاضر مليوناً و650 الف دينار بعد استقطاع مخصصات التقاعد والضمان الصحي وغيرها.

وبين أن مستحقات كل محاضر تبلغ 250 ألف دينار شهرياً وتم صرف مستحقات سبعة أشهر من العام الحالي.

وأعلنت بعض المحافظات خلال اليومين الماضيين المباشرة بتوزيع رواتب المحاضرين المجانيين للمرة الأولى منذ سنوات.

وطوال الأشهر والسنوات الماضية نظم المحاضرون المجانيون تظاهرات واعتصامات في العديد من المحافظات العراقية من دون أن تثمر احتجاجاتهم عن شيء، لتتكلل مؤخراً بإطلاق مستحقاتهم المالية المتراكمة.