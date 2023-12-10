بواقع رحلتين أسبوعياً.. الخطوط العراقية تطلق خط أربيل - بيروت

شفق نيوز/ أعلنت الخطوط الجوية العراقية، يوم الأحد، افتتاح خط جديد بين أربيل - بيروت بواقع رحلتين أسبوعياً.

وذكر بيان مقتضب للخطوط العراقية ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بالتزامن مع أعياد رأس السنة الميلادية تعلن إدارة الخطوط الجوية العراقية عن إفتتاح خط جديد للناقل الوطني بين أربيل وبيروت إعتباراً من 27 كانون الثاني وبواقع رحلتين إسبوعياً".

وأضاف "سيتم تخصيص رحلات إضافية الى قطاع بيروت وبواقع خمسة رحلات مسائية من تاريخ 19 كانون الثاني الى نهاية الموسم".