بواسطة "شال".. انتحار فتاة بشنق نفسها في ديالى

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بانتحار فتاة شنقا داخل منزلها في ناحية جلولاء شمال شرقي ديالى.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "فتاة من تولد 2007 أقدمت على الانتحار شنقا داخل منزلها بواسطة (شال) في ناحية جلولاء (70 كم شمال شرق بعقوبة) لأسباب ما زالت غامضة".

وأضاف المصدر، أن "جثة الضحية تم نقلها إلى الطب العدلي، فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا في الحادث لكشف ملابساته".

ويعزو مختصون تصاعد حوادث الانتحار الى العامل الاقتصادي وانعدام الدخل الشهري والخيانة الزوجية والعنف الأسري إلى جانب تعاطي المخدرات والإدمان عليها.