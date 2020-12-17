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بهدف كسب الثقة.. الجيش يوزع مساعدات ويعالج مرضى بالأنبار

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-17T16:17:37+0000
بهدف كسب الثقة.. الجيش يوزع مساعدات ويعالج مرضى بالأنبار

شفق نيوز/ وزع الجيش العراقي يوم الخميس مساعدات على سكان مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار، كما أجرى فحوصات لعشرات المرضى وقدم العلاج لهم.

وقالت قيادة عمليات الأنبار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الجيش نفذ واجبا إنسانيا تجاه العوائل ذا الدخل المحدود في قضاء الرمادي مركز المحافظة، وذلك من خلال تقديم 250 سلة مواد غذائية وفرشة منزلية لها".

كما أفاد البيان، بقيام الكوادر الطبية العسكرية، وباسناد من قبل كوادر صحة الانبار، بفحص ومعالجة 40 مواطنا، وتقديم العلاجات الطبية لهم.

بدورهم، عبرو مواطنون في محافظة الانبار عن فرحتهم وآمالهم الكبيرة باستمرار مثل هذه المعونات، التي تعزز التعاون ما بين المواطنين والأجهزة الأمنية، مما يسهم بالحفاظ على الاستقرار الأمني في المحافظة، وفق البيان. 

بدوره أكد مسؤول امني بارز في قيادة عمليات الانبار، لوكالة شفق نيوز، أن "قوات الجيش في المحافظة، تحاول من خلال هذه النشاطات الإنسانية كسب ثقة المواطنين، من أجل استمرار دعمهم للقوات الأمنية في إيصال المعلومات الاستخبارية التي لها أهمية كبيرة في كشف المخربين والمتورطين مع المجاميع الارهابية".

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