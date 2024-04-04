بنسخته السادسة .. بدء تسلم افلام مهرجان كركوك السينمائي بمشاركة عربية وأجنبية

شفق نيوز/ اعلن رئيس مهرجان كركوك السينمائي الدولي سردار زنكنة، يوم الخميس، البدء بتسلم الأفلام المشاركة بالمهرجان بنسخته السادسة.

وقال زنكنة لوكالة شفق نيوز، إن "ادارة المهرجان بدأت اليوم بتسلم الأفلام القصيرة للراغبين بالمشاركة في المهرجان عراقياً وعربياً وأجنبياً ولغاية الخامس والعشرين من نيسان الحالي".

وأوضح أن "الأفلام التي ستشارك هذا العام ستكون مختلفة عن الدورات السابقة حيث سيتم تقسيم المهرجان الى قسمين الاول خاص للافلام العراقية القصيرة، والثاني للأفلام العربية والأجنبية، وسيتم تشكيل لجان تقييم من الفنانين والمتخصصين في مجال السينما العراقية والعربية والأجنبية".

وتابع زنكنة أن "13 دولة عربية واجنبية ، تشارك دائما في هذا المرجان الدولي"، مشيراً الى أن "وقت الفلم محدد من دقيقة الى 15 دقيقة وهناك جوائز مالية تقدم سنويا للفائزين بالمراكز الاولى من إدارة المهرجان".

وأشار أن "مهرجان كركوك الدولي سينطلق للمدة من 3 الى 6 حزيران المقبل"، مضيفاً "قبل ذلك سنستقبل الوفود المشاركة ونقيم جلسات فنية لتقييم أداء الأفلام المشاركة".