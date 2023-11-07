"بنسبة 50%".. خفض أجور الدراسة بالكليات الأهلية للمشمولين بالرعاية الاجتماعية

شفق نيوز/ اكدت وزارة العمل العراقية، يوم الثلاثاء، تخفيض اجور الدراسة في الكليات الأهلية بنسبة 50% للمشمولين بالرعاية الاجتماعية، فيما أشارت إلى تحرك مع وزارة التعليم العالي لصرف منحة طلبة الجامعات.

وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي لوكالة شفق نيوز، "بالتنسيق والتعاون بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة التعليم العالي لغرض تخفيف الاجور الدراسية، قررت وزارة التعليم تخفيض اجور الدراسة في الكليات الأهلية بنسبة 50%"، مشيرا الى إن "هذا التخفيض يشمل المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية".

واضاف ان "هناك أيضا تعاونا بين الوزارتين عبر الربط الشبكي لصرف منحة الطلبة للأسر المشمولة بالرعاية الاجتماعية في الكليات والجامعات بالمراحل الأولية والعليا".

وتابع العقابي، "بمجرد استكمال وتدقيق البيانات من قبل وزارة التعليم العالي، يتم بعدها صرف منحة الطلاب في الكليات والجامعات"، مؤكدا ان "المنحة تشمل فقط الاسر المشمولة بالرعاية الاجتماعية".