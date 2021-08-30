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بنحو مليوني اصابة.. العراق الاول عربيا والـ22 عالميا بإصابات كورونا

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-30T05:17:19+0000
بنحو مليوني اصابة.. العراق الاول عربيا والـ22 عالميا بإصابات كورونا

شفق نيوز/ حل العراق في المرتبة الـ22 عالميا (والأولى عربيا) بتسجيل مليون و868352 إصابة مؤكدة و20632 حالة وفاة.

جاء ذلك في إحصاء أعدته وكالة "رويترز"، حيث بلغت اصابات كورونا أكثر من 216.18 مليون نسمة على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و673735.

وكانت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية قد أفادت في 24 آبل الجاري بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 212.4 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.4 مليون وفاة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس حتى الآن في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في ديسمبر عام 2019.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الإصابات والوفيات بكورونا، وقد سجلت منذ تفشي الجائحة 38 مليون 942645 حالة إصابة مؤكدة و638462 حالة وفاة.

الهند في المرتبة الثانية سجلت 32 مليون و695030 إصابة و437830 وفاة، والبرازيل في المرتبة الثالثة سجلت 20 مليون 728605 إصابة مؤكدة و579010 وفاة.

واعتمد إحصاء "رويترز" على بيانات وزارات الصحة في مختلف البلدان حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش السبت الماضي.

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