بنحو الربع.. انخفاض عدد حوادث المرور في العراق عام 2020

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التخطيط يوم الاربعاء انخفاض عدد حوادث المرور لسنة 2020 بنسبة 23.9%، مشيرة الى ان شهر تشرين الاول سجل اعلى نسبة في عدد حوادث المرور.

وقال الجهاز التابع للوزارة في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "عدد حوادث المرور المسجلة لسنة 2020 بلغ 8186 حادث منها 2016 مميت بنسبة 24.6% وغير مميت 6017 بنسبة بلغت 75.4 % للمحافظات عدا اقليم كوردستان مقابل 10723 حادث عام 2019 بانخفاض بلغ نسبته 23.9%".

واضاف ان "عدد ضحايا حوادث المرور لسنة 2020 من الوفيات حسب الجنس سجلت 2152 قتيل منهم الذكور 1776 قتيل بنسبة 82.5% والاناث 376 قتيل بنسبة 17.5% من المجموع الكلي للوفيات".

واشار الى ان "حوادث الاصطدام سجلت اعلى نسبة خلال سنة 2020 حيث بلغت 4524 حادث بنسبة 55.3% من مجموع الحوادث البالغ عددها 8186 حادث تليها حوادث الدهس 2793 حادث بنسبة 34.1% ثم حوادث الانقلاب 773 حادث بنسبة 9.4% اما حوادث الاخرى فبلغت 96 حادث بنسبة 1.2%".

ولفت الى انه " شهر تشرين الاول لسنة 2020 سجل اعلى نسبة في عدد حوادث المرور 888 حادث بنسبة بلغت 10.8% يليه شهر شباط وكانون الاول 859 حادث وبنسبة 10.5% من اجمالي الحوادث"، مبينا ان "اكثر الحوادث حصلت على الطريق الرئيسي وبواقع 5580 حادث وعلى الطريق السريع 1513 حادث بنسبة 18.5% واقل الحوادث على الطريق الريفي 544 حادث بنسبة 6.6% من المجموع الكلي للحوادث".

واوضح ان "النتائج اظهرت ان احد مسببات وقوع الحوادث كانت بسبب السائق حيث سجلت 6785 حادث بنسبة 82.9% وتمثل اعلى نسبة من اجمالي الحوادث وبسبب السيارة 500 حادث بنسبة 6.1% يليها بسبب المشاة 387 حادث بنسبة 4.7% اما بقية الاسباب مجموعها بالنسبة للطريق والركاب والاخرى هو 514 حادث بنسبة 6.3% من المجموع الكلي والبالغ 8186 حادث سنة 2020".