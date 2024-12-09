بناء على طلبه.. مجلس ذي قار يمهل المحافظ 30 يوماً لاستجوابه

شفق نيوز/ وافق مجلس محافظة ذي قار، يوم الاثنين، على إمهال المحافظ مرتضى الإبراهيمي 30 يوماً لجمع الأجوبة عن أسئلة سيتم توجيهها له في جلسة استجواب.

وأعلن رئيس مجلس المحافظة عزة عودة الناشي، في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، موافقة مجلس ذي قار على طلب محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي تأجيل الاستجواب وإمهاله 30 يوماً لجمع أوليات الإجابات على أسئلة الاستجواب من المؤسسات الحكومة المعنية.

وكان من المقرر أن يعقد مجلس محافظة ذي قار، اليوم الإثنين، جلسة "حاسمة" لاستجواب المحافظ مرتضى الإبراهيمي وتحديد بقائه من عدمه، وسط انقسام بين أعضائه.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس المحافظة منقسم حالياً الى كتلتين الأولى مع المحافظ مرتضى الإبراهيمي ويقودها المحافظ الأسبق أحمد الخفاجي، بينما الكتلة الثانية التي ضد المحافظ داخل المجلس، يقودها المحافظ السابق، محمد هادي".

وبين المصدر، أن " الكتلة التي ضد المحافظ يبلغ عددها عشرة أعضاء داخل المجلس، بينما التي مع المحافظ ثمانية أعضاء"، لافتاً إلى أن "المجلس عد المحافظ غائباً عن جلسة الاستجواب الماضية".

وأضاف أن "الساعات المقبلة ستشهد ربما الكثير من التقلبات السياسية بين الأطراف"، مؤكداً أن "جلسة اليوم ستكون الفيصل في بقاء المحافظ من عدمه".