بناء بنظام الأقساط.. التجارة العراقية تطلق "السلة الإنشائية" للموظفين والمتقاعدين

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة التجارة العراقية، يوم الأحد، إطلاق مشروع "السلة الإنشائية" بنظام الأقساط والمخصصة للموظفين والمتقاعدين الموطنة رواتبهم، وذلك عبر آلية إلكترونية ميسرة بالتعاون مع شركة "كي كارد"، وفي إطار جهود الحكومة لدعم المواطنين وتحريك عجلة البناء والإعمار.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقده وزير التجارة، مصطفى نزار العاني، على هامش مراسم إبرام عقد التعاون بين الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية وشركة "كي كارد" لإطلاق هذا المشروع.

وقال العاني خلال المؤتمر الذي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "السلة ستوفر مفردات المواد الانشائية للمواطنين وخصوصاً شريحة الموظفين والمتقاعدين والموطنين الذي يتقاضون رواتبهم عبر مصرف الرافدين كمرحلة أولى".

وأضاف: "ستكون هناك حركة دوران أسرع لعجلة التنمية والإعمار والاستفادة من هذه الخدمات"، داعياً جميع المصارف إلى "توطين رواتب الموظفين والمتقاعدين لدعم الفعالية الوطنية لتعم الفائدة بشكل اكبر".

وأوضح العاني، أن "التقديم سيكون عبر البرنامج الإلكتروني ويحدد بها المواطن وهو من يحدد المواد التي يريدها بشكل مباشر عبر التطبيق الإلكتروني، وأن التطبيق سيطرق خلال الأيام المقبلة، ويكون نظام تقسيط مريح ومحدد ويمكن المواطن من الشروع بعملية البناء والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشركة".

وخلص وزير التجارة، إلى أن "أسعار المواد تدفع من قبل الموظف بنظام الأقساط لمدة 15 شهراً، مؤكداً أن "التكلفة المالية ستحدد من قبل شركة الإنشاءات باعتبارها الجهة المسؤولة والمعنية بأسعار المواد الانشائية التي تسخدم في البناء".