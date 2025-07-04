أبناء النجف يرفعون مشاعل النار العاشورائية صوب كربلاء (صور)

شفق نيوز - النجف

علت أكتاف ورؤوس أهالي محافظة النجف، مشاعل النار وهي تلهب أبناء العشائر هناك الذين أخذوا على عاتقهم إنارة درب كربلاء كل عام قبل العاشر من شهر محرم الحرام.

وتشهد مدينة النجف سنويًا هذا الطقس العاشورائي المميز، والذي يبدأ من ليلة الثامن حتى العاشر من محرم، حيث تستعرض عشائر المدينة مشاعلها بالقرب من مرقد الإمام علي، يرافقها قرع الطبول.

وترمز هذه الطقوس، التي وثقتها كاميرا وكالة شفق نيوز، إما للحرب والثأر، أو لهداية الزائرين في طريقهم إلى كربلاء قديمًا، وتُشعل المشاعل باستخدام الزيت الأسود أو النفط، ويُخمدها رجال الإطفاء بعد انتهاء الاستعراض.

ويحيي المسلمون الشيعة "يوم عاشوراء" ذكرى مقتل الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي، وتستمر حتى ذكرى الزيارة الأربعينية بعد أربعين يوماً على يوم عاشوراء.