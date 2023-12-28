بنايات وسط بغداد تنتظر "يد الحكومة" لتخليصها من "التشوه البصري" (صور)

شفق نيوز/ لا تزال ملامح بنايات شارعي الرشيد والسعدون أقدم المناطق وسط بغداد، تبوح لناظرها بزمن طويل كانت شاهدة عليه، وتعكس تضاريسها المُتعبة حجم ما رأته من تاريخ يكاد يلخص تاريخ العاصمة والعراق بأسره لكثرة ما ترويه عن نفسها من إرث وأناس مروا عليها.

وتجولت كاميرا وكالة شفق نيوز، في الشارعين لتلتقط صوراً تعكس الفوضى والتشوه البصري، الذي آلت له بنايات تلك الشوارع، والتي كانت سابقاً تحتضن فرح بغداد وسهراته الطويلة في مسارحها وحاناتها.

وتنتظر تلك البنايات ، وصول أيدي المبادرة الحكومية، لجدرانها، عسى أن تخلصها من نير تاريخ ووجع وآثار رصاص وحرائق وحتى تقلبات الجو التي شوهت شكلها.

وفي شهر تموز الماضي، انطلقت مبادرة نبض بغداد، لتأهيل مدينة بغداد القديمة برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وإشراف أمانة بغداد ورابطة المصارف الخاصة العراقية، ومشاركة الهيئة الوطنية للاستثمار والهيئة العامة للآثار والتراث، ومحافظة بغداد وعدد من الوزارات والمؤسسات المساندة الأخرى، وبتمويل وتنفيذ من قبل صندوق المبادرات المجتمعية "تمكين"، الممول من المصارف الخاصة العراقية وبدعم من البنك المركزي العراقي.