بموارد ذاتية .. كركوك تعتمد آليةً مؤقتةً لمعالجة تكدس النفايات بالمحافظة

شفق نيوز/ أعلن رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية ارشد الصالحي يوم الخميس أن الحكومة المحلية لمحافظة كركوك ستعتمد آلية مؤقتة لحل أزمة تكدس النفايات من خلال الاعتماد على موارد البلدية.

وقال الصالحي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع المحافظ راكان سعيد الجبوري اليوم، ان "كركوك لا تمنح لها حقوق من قبل الحكومة الاتحادية وهي مهملة وبحاجة عاجلة لدعم بملفها بالامن والكهرباء والتنظيف"، مطالباً وزارة النفط بالاهتمام في دعم كركوك اسوة بالمحافظات العراقية الاخرى عبر توجيه وحث شركاتها النفطية في دعم ادارة محافظة كركوك والبلدية واسناد القطاع الصحي.

وبين، ان "النظافة يجب ان تعود الى كركوك وان بلدية كركوك في وضع محرج جراء عدم نخصيص المبالغ المالية الكافية لها اثر الاشكالات التي تحصل بين الوزارات وادارة كركوك وانطلاقاً من دورنا النيابي والرقابي وفي اجتماعنا اليوم قررنا تطبيق الية وقتية تعالج ازمة التنظيف من خلال استخدام موارد البلدية الذاتية" داعيا في وقت ذاته " وزارة المالية الى اتخاذ خطوات عاجلة فيما يخص اعطاء صلاحيات الى وزارة البلديات بصرف مبالغ التنظيف لمدينة كركوك".