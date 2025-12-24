بمناسبة أعياد الميلاد.. بغداد ترفع الحواجز عن منزل السفير الفرنسي

شفق نيوز- بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الأربعاء، عن رفع الكتل الكونكريتية من أمام منزل السفير الفرنسي وسط العاصمة، وذلك بالتزامن مع أعياد رأس السنة الميلادية.

وقال اعلام عمليات بغداد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تزامناً مع أعياد رأس السنة الميلادية، قررت قيادة عمليات بغداد رفع الكتل الكونكريتية من أمام منزل السفير الفرنسي، وتفتح الطريق المغلق ضمن منطقة العرصات في الكرادة بجانب الرصافة".

وبين إعلام القيادة، أن "ذلك يأتي من خلال الجهد الهندسي لقيادة العمليات بالتنسيق والتعاون مع المنسق الأمني، مكتب دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، بهدف تقليل الزخم المروري والتخفيف عن كاهل المواطنين،، بالاشتراك مع الدوائر البلدية لإزالة الأنقاض والمشوهات وتأهيل الطريق".

يشار إلى أن قيادة عمليات بغداد، تعمل منذ سنوات على رفع الكتل الكونكريتية المنتشرة في شوارع العاصمة بغداد منذ عام 2003، وقامت برفع أغلب تلك الكتل من الدوائر الحكومية ومقار الأحزاب ومباني السفارات وعدد من الشوارع المغلقة سابقا بسبب الوضع الأمني وحساسية تلك الشوارع.