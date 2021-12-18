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بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين.. حصيلة بأعداد اللاجئين العراقيين منذ 2015

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-18T12:33:59+0000
بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين.. حصيلة بأعداد اللاجئين العراقيين منذ 2015

شفق نيوز / أصدرت مؤسسة القمة المتخصصة بشؤون اللاجئين في إقليم كوردستان والعراق، يوم السبت، احصائية بعدد اللاجئين العراقيين خلال السنوات الخمس الماضية.

ويصادف اليوم ١٨ كانون الأول / ديسمبر، اليوم العالمي للمهاجرين.

وقال رئيس المؤسسة آري جلال، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "بسبب الأوضاع غير المرغوب بها والتي يعيشها العراق وإقليم كردستان وجراء انعدام أبسط مقومات الحياة، وانعدام فرص العمل للشباب فإن الهجرة مستمرة كما في السنوات السابقة”.

وأوضح جلال، أن "خلال العام الحالي هاجر قرابة 53  ألف شخص من العراق، وقدموا طلبات للجوء في دول أوروبا، وبلغت أعمارهم من 18 سنة وصاعداً".

ونوه إلى أن "53 مهاجراً ولاجئا عراقيا، لقوا حتفهم بحوادث متفرقة من مناطق مختلفة من أنحاء العالم،  تمكنت المؤسسة من استعادة 36 جثة لتسلمها إلى ذويها".

وتضمنت الإحصائية تعداد اللاجئين في تلك الدول منذ عام 2015، ولغاية 2021، وبحسب الاحصائية فإن:

في عام 2015 هاجر 186,422 شخصا 25 منهم توفوا و7 منهم مفقودون.

وفي عام 2016 هاجر 160,717 شخصا توفي منهم 78 شخصا و54 آخرين مفقودين.

وفي عام 2017 هاجر 92,691 شخصا، توفي منهم 29 شخصا، و67 آخرين مفقودين.

وفي عام 2018 هاجر 69,203 أشخاص، توفي منهم 54 شخصاً ، 18 آخرين مفقودين.

وفي عام 2019 هاجر 53,240 شخصا توفي منهم 47 شخصا، و10 آخرين مفقودون.

وفي 2020 هاجر 34000 توفي 47 شخصاً منهم، و17 شخصاً في عداد المفقودين.

وفي 2021 الهجرة مستمرة وهناك أعداد من المتوفين والمفقودين.

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