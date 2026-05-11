بمليون دينار.. الإفراج عن صحفي عراقي انتقد شركة سيارات

شفق نيوز- بغداد

أُفرجت السلطات العراقية، يوم الاثنين، عن الصحفي سالم الشيخ بكفالة مالية قدرها مليون دينار، وذلك بعد يوم من توقيفه في أحد مراكز الشرطة على خلفية انتقاده شركة "جيتور"، للسيارات.

هذا وأفاد مصدر مطلع، يوم أمس الأحد، باستدعاء الصحفي سالم الشيخ إلى أحد مراكز شرطة الرصافة في العاصمة بغداد، على خلفية تقرير انتقد خدمات ما بعد البيع الخاصة بشركة جيتور للسيارات.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن توقيف الشيخ جاء بشكل مؤقت داخل المركز الأمني لحين استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالكفالة، دون صدور تفاصيل إضافية حتى الآن بشأن طبيعة الشكوى أو الجهة التي تقدمت بها.

وأثارت حادثة التوقيف تفاعلاً في الأوساط الإعلامية وعلى منصات التواصل، وسط دعوات لاحترام حرية التعبير وضمان المسارات القانونية في التعامل مع القضايا المرتبطة بالنشر والرأي.