بمليار و622 ألف دولار.. مساهمة نيوزيلندية لتطهير العراق من الألغام

شفق نيوز/ أكد مدير دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق "بيرلو دهامر"، أن مساهمة نيوزيلندا المالية ستساعد دائرته بالأعمال المتعلقة بالألغام "أنماس" في العراق ضمن مواصلة دعم الحكومة والجهات الأممية المختصة العاملة على تطهير الأرض من الألغام غير المنفجرة.

وتشمل تلك الألغام، العبوات الناسفة المبتكرة فى المناطق المحررة من تنظيم "داعش"، وكذلك الألغام القديمة والمتفجرات الأخرى من مخلفات الحرب من الصراعات السابقة التي استمرت أربعة عقود إذ تعرض هذه الذخائر المتفجرة حياة الشعب العراقي للخطر، وفق دهامر.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، رحبت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق بمساهمة نيوزيلندا المالية الجديدة وقدرها (نحو مليار و622 ألف دولار أمريكي) وبذلك يرتفع إجمالي مساهمة نيوزيلندا إلى (نحو ثلاثة مليارات و 84 ألف دولار أمريكي) منذ 2018.

وقال "بيرلو دهامر" إن المساهمة التي قدمتها الحكومة النيوزيلندية لمدة ثلاث سنوات ستمكن دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق من مواصلة تقديم الدعم اللازم لحكومة العراق والعاملين الوطنيين.

وأضاف: "بدعم مستمر من نيوزيلندا ستواصل دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام تعزيز الاستجابة الوطنية لحماية المدنيين من مخلفات الذخائر المتفجرة، وسيمكن ذلك الجهود الإنسانية وتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار والمضي قدماً دون عوائق بسبب خطر الذخائر المتفجرة".

بدوره، عبر القائم بالأعمال بالنيابة في سفارة نيوزيلندا لدى العراق "سام أوكونور" عن حرص بلاده على مواصلة دعم جهود دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام لمساعدة العراق للتخلص من الألغام غير المنفجرة والذخائر الأخرى، وتقليل الإصابات والوفيات التي تسببها.

وقال، أنه "من المشجع للغاية أن نسمع أن المنظمات والسلطات العراقية تقود هذا العمل بشكل متزايد وأن دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في طريقها لتعزيز الاستجابة الوطنية للذخائر المتفجرة".

وأوضح "سام أوكونور" أن هذا التمويل الإضافي من الحكومة النيوزيلندية سيعزز الدعم الاستشاري والتقني لدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق لسلطات شؤون الألغام الوطنية، وبالتحديد دائرة شؤون الألغام والمؤسسة العامة لشؤون الألغام في إقليم كوردستان العراق، ومن خلال الدعم التقني المستمر، ستتوسع قدرة السلطات الوطنية على قيادة وإدارة وتنفيذ استجابات الأعمال المتعلقة بالألغام في العراق بشكل مستقل،بالإضافة إلى ذلك سيدعم التمويل المنظمات غير الحكومية الوطنية العراقية من خلال نموذج "منحة الشراكة" لدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام إذ تقوم المنظمات غير الحكومية الدولية بنقل المعرفة والخبرة إلى العاملين الوطنيين.