بمقاطعة ثلاث كتل.. مجلس كركوك يؤجل التصويت على تعيين مديري سبع نواحي

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس محافظة كركوك، محمد إبراهيم الحافظ، اليوم الأربعاء، عن تأجيل التصويت على اختيار مديري سبع وحدات إدارية لوجود مشاكل في وحدتين إداريتين، وسط غياب ثلاث كتل عن الجلسة.

وعقد مجلس محافظة كركوك جلسته السادسة بحضور أعضاءه التسعة وهم من الكتل التي شكلت إدارة محافظة كركوك وسط مقاطعة الحزب الديمقراطي الكوردستاني (عضوين) وثلاثة أعضاء من العرب وعضوين من التركمان، حيث كان ضمن جدول الجلسة التصويت على مديري النواحي والتصويت على استحداث قرية وتغيير أخرى.

وقال رئيس المجلس محمد الحافظ، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "مجلس محافظة كركوك عقد جلسته الاعتيادية وتم تبليغ جميع الأعضاء بذلك قبل موعد انعقاد الجلسة بيومين والجلسة كانت مخصصة للتصويت على استحداث قرية خير البرية ضمن قضاء الحويجة وتغيير اسم أخرى في قضاء الدبس".

وأضاف الحافظ أن "المجلس كان ضمن جدول أعماله التصويت على مديري النواحي بعد التصويت على قائممقامي قضاءين، وتم تأجيل التصويت على اختيار مديري الوحدات الإدارية في عموم المحافظة لوجود مشاكل بوحدتين، وسيتم حسمها في الجلسة المقبلة".

وأشار إلى أن "المجلس سوف يستضيف ويناقش مع مدير توزيع كهرباء كركوك واقع الطاقة في المحافظة لكن تم تأجيل المناقشة إلى جلسة الأسبوع المقبل".