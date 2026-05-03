بمعدل 5 رحلات جوية .. نقل الحجاج من البصرة وبغداد والنجف غداً

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة النقل، يوم الأحد، تسيير خمس رحلات جوية لنقل ضيوف الرحمن يوم غد الاثنين من مطارات البصرة وبغداد والنجف إلى المدينة المنورة، ضمن خطة التفويج الجوي لموسم الحج.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة شفق نيوز، أن "الخطوط الجوية العراقية ستنفذ ثلاث رحلات من البصرة إلى المدينة المنورة، ورحلة واحدة من بغداد، فضلاً عن رحلة واحدة من النجف إلى المدينة المنورة".

وأضافت أن "تفويج الحجاج جواً يتم عبر رحلات مباشرة إلى الديار المقدسة لمدة 17 يوماً متتالية"، مبينة أن "عدد الرحلات التشغيلية يتدرج ما بين 5 إلى 7 رحلات يومياً".

وأشارت النقل إلى أن "أولى الرحلات الجوية المباشرة انطلقت من مطار البصرة الدولي نحو مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي يوم الجمعة الماضي، لتفويج الحجاج العراقيين جواً، تلتها رحلة من بغداد إلى الديار المقدسة".

وأكدت الوزارة أن "الخطة تتضمن أيضاً تسيير رحلات مباشرة من المطارات المحلية في أربيل والسليمانية باتجاه المدينة المنورة وجدة، ضمن برنامج تشغيل جوي منظم بالتنسيق مع هيئة الحج العراقية والجهات الساندة، لضمان انسيابية التفويج وتوزيع الرحلات وفق جداول زمنية دقيقة".

وأعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، أمس السبت، انطلاق أولى قوافل الحجاج العراقيين من محافظات البصرة وميسان والمثنى، وسط إجراءات خدمية وأمنية واسعة لتأمين تفويجهم إلى الديار المقدسة.